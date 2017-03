Trainer vol lof: 'Bas Dost is de kers op onze taart'

"Ik wil mijn excuses aanbieden bij de assistent-scheidsrechter", vertelde Jesus. "Ik ging nogal tekeer nadat hij een doelpunt van Bas Dost afkeurde, maar hij had het heel goed gezien. Bas stond voorbij de doelman en stond dus buitenspel. Maar hij maakte er alsnog twee."

De coach had ook nog wel wat kritiek op zijn elftal: "Ik vind het jammer dat we niet op jacht gingen naar nog meer doelpunten. We waren meer bezig met het verdedigen van de voorsprong dan met aanvallen."

Dost staat na zijn twee doelpunten in totaal al op 24 treffers in de Portugese competitie. Daarmee is de Oranje-international ruimschoots de topscorer.