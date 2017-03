"Het kan niet meer misgaan", stelt Jan Boskamp. "Iedereen snakt naar de titel." Rinus Israël vult aan: "Het heeft iets te lang geduurd. Het wordt tijd. Maar we zijn er nog niet."

Ook Willem van Hanegem verwacht nog een spannend einde. Zo brengt Feyenoord zondag een bezoek aan het weliswaar zwalkende sc Heerenveen, maar de Friezen mogen zeker niet worden onderschat. Over twee weken volgt de kraker in de ArenA tegen Ajax. Feyenoord heeft nu een voorsprong van vier punten op de Amsterdammers. "Dat zijn niet de makkelijkste wedstrijden, maar dan kan het ook weer meevallen. Er is tegenwoordig geen stabiliteit. De verschillen in de duels zijn vaak te groot. Dat hadden wij vroeger niet", aldus Van Hanegem.

