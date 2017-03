Bij de telling voor de Gouden Schoen wordt een bepaalde formule gehanteerd. Daarbij wordt gekeken naar de sterkte van de competitie. De Spaanse en Portugese competities worden in dezelfde categorie (doelpunten x 2) in gedeeld. Het kan gebeuren dat iemand met meer goals toch niet op de eerste positie staat. Zoals dus met Edison Cavani gebeurt. De aanvaller van Paris Saint-Germain scoorde 27 keer, maar de Franse competitie is lager ingeschaald (doelpunten x 1,5).

Dost nam in het thuisduel met Nacional allebei de doelpunten voor zijn rekening. De international, die zich maandag bij de selectie van Oranje voegt voor het WK-kwalificatieduel met Bulgarije, scoorde in de 13e en 34e minuut. Sporting Lissabon won zodoende met 2-0. De ploeg bezet de derde plaats. De achterstand op koploper Benfica lijkt met tien punten onoverbrugbaar.