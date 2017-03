In het hoge noorden kreeg Willem II teveel en FC Groningen te weinig met de gedeelde winst. "Buiten de eerste tien minuten waren wij op alle vlakken heer en meester. We hebben heel veel kansen gecreëerd, maar we moeten ze dan wel afmaken", aldus trainer Ernest Faber over het elfde gelijke spel van de thuisclub, waarvan alweer het zevende in het eigen stadion.

Een week terug excelleerde Willem II in Tilburg tegen PEC Zwolle. "Dat was een heel goede wedstrijd. Dat niveau moeten we dan wel vasthouden, maar dat is ons niet gelukt", erkende ook aanvoerder Jordens Peters het verval. "Groningen heeft veel meer afgedwongen en had recht op de overwinning."

Met de 1-1 sloeg Willem II in elk geval de aanval van FC Groningen af op de begeerde plaats in het linker rijtje. ‘We moeten beseffen dat we dit soort wedstrijden kunnen en moeten winnen’, was Peters het eens met de kritiek van zijn trainer.

"We missen nog de overtuiging, het geloof in onze status als ploeg in het linker rijtje. We moeten gaan voor die negende plaats. Die stap moeten we nog maken", aldus Van de Looi, voor het eerst terug in Groningen, waar hij drie jaar als hoofdtrainer genoot van mooie successen. "Voor mij was dit best een speciale wedstrijd. Het was anders dan anders, Zeker toen ik het stadion betrad, en al die bekende mensen terug zag. Maar op het veld was ik dat gevoel kwijt."

Ook in Groningen onderscheidde doelman Kostas Lamprou zich weer en waakte over het belangrijke punt voor Willem II. "Ik zou graag in Nederland blijven", aldus de transfervrije Griek. "Er zijn genoeg mooie clubs in Nederland. Er speelt op dit moment nog niks, maar links en rechts hoor ik wel dat er interesse is."