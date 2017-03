Federer rekende in de halve eindstrijd af met de Amerikaan Jack Sock. Dat deed hij met 6-1 en 7-6 (4). Vooral in de tweede set ging het niet makkelijk. "Over het algemeen heb ik een goede partij gespeeld. Alleen kende ik in het tweede bedrijf enkele problemen. Het was een zwaar slot. Ik heb niet mijn beste tiebreak gespeeld, maar het was voldoende om door te komen."

Wawrinka kende bij de laatste vier geen echte weerstand. Hij declasseerde de Spanjaard Pablo Carreno Busta met 6-3 en 6-2. De eindstrijd in Indian Wells betekent een herhaling van de clash tussen Federer en Wawrinka tijdens de laatste Australian Open. Federer boekte in de halve finale destijds een zwaarbevochten zege in vijf sets. Later schreef hij het traditionele eerste grandslamtoernooi van het jaar op zijn naam door ook van aartsrivaal Nadal te winnen.

Het Masterstoernooi in Indian Wells heeft de laatste twee grandslamwinnaars in de finale staan. Waar Federer in januari dus de Australian Open won, zegevierde Wawrinka vorig jaar in september tijdens de US Open.