Jones stond ruim een week aan de kant vanwege een infectie aan zijn been. Hij lag er zelfs enkele dagen voor in het ziekenhuis. De Australische doelman miste vorig weekeinde de thuiswedstrijd tegen AZ. Kenneth Vermeer verving hem. Het was diens eerste wedstrijd van dit seizoen in de Rotterdamse hoofdmacht.

LIVE: volg sc Heerenveen - Feyenoord (aftrap 12.30 uur) via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.

Ook Dirk Kuyt, die zich dit seizoen regelmatig in een reserverol moet schikken, start in de basis. Net als Jens Toornstra. Voor de geblesseerde Eljero Elia komt het duel nog te vroeg.

Tonny Vilhena maakt bij de koploper van de Eredivisie ook gewoon zijn opwachting. Er is beroep aangetekend tegen zich aanstaande schorsing, waardoor hij vanmiddag gewoon speelgerechtigd is.