Via een benutte strafschop van Reza Ghoochannejhad kwamen de Friezen in de eerste helft op voorsprong, maar na rust greep de ploeg van Giovanni van Bronckhorst via goals van Nicolai Jørgensen en Tonny Vilhena de winst.

Naast Excelsior-Ajax staat om 14.30 uur vanmiddag ook de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle op het programma. Vanaf 16:45 uur sluiten AZ en ADO Den Haag de speelronde af.

