"Ik heb gisteravond gesproken met Riechedly. Die twijfelt daar sterk over. Hij zegt: 'Ik sta nu net in de basis bij Wolfsburg.' Dat is typisch zo'n jongen bij wie het nu niet zo heel goed uitkomt", aldus Langeler FOX Sports.

"Jij kiest", zei Langeler in het telefoongesprek tegen Bazoer. "Als hij afzegt, kan dat consequenties hebben. Als hij straks op de bank zit bij zijn club of het wordt vervelend voor hem, dan hoeft hij er niet op te rekenen dat ik direct weer voor hem ga kiezen. Ik heb hem even tijd gegeven om daar over na te denken, maar het zou me niet verbazen als hij niet gaat meedoen."

Foto: Hollandse Hoogte

Langeler benadrukt dat alle interlands van Jong Oranje een grote waarde hebben. "Je moet heel graag willen en je moet altijd heel graag willen. Als je dat niet wil of niet kan. Prima, dan gaan wij verder met jongens die wél heel graag willen. Ik denk dat dat de weg is om het te doen", aldus de Achterhoeker.