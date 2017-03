De Stadionclub heeft nu zeven punten meer dan Ajax. De ploeg van Peter Bosz moet om 14.30 uur winnen op bezoek bij Excelsior om in het spoor te blijven. Op 2 april treffen de twee clubs elkaar in de Amsterdam ArenA.

Sterke start Heerenveen

Feyenoord had het in de beginfase lastig met de fanatieke Friezen. In de negentiende minuut viel de verdiende openingstreffer. Miquel Nelom vloerde Reza Ghoochannejhad in het zestienmetergebied. Arbiter Dennis Higler kon vervolgens niet anders dan de bal op de stip leggen. Reza ging achter de bal staan en faalde niet. Het was de vijftiende seizoenstreffer van de spits uit Iran.

Foto: ANP Pro Shots

Nelom kreeg geen gele kaart voor de penaltysituatie. Twee minuten later kreeg de Rotterdammer wel geel voorgeschoteld na een onschuldige tackle. Dit tot woede van Giovanni van Bronckhorst, die zich beklaagde bij de arbitrage.

In het vervolg van de eerste helft bleef Feyenoord kwakkelen. Lucas Bijker was namens de Friezen dicht bij de 2-0. De teruggekeerde doelman Brad Jones redde bekwaam. Aan de andere kant mocht Dirk Kuyt vanuit een goede positie uithalen. Het schot van de 36-jarige aanvaller verdween over het doel.

Foto: ANP Pro Shots

Feyenoord toont veerkracht

Na rust begon Feyenoord scherper dan het de hele eerste 45 minuten voor de dag kwam. Tien minuten in de tweede helft volgde de gelijkmaker. Een fraaie aanval leverde de Rotterdammers - met wat fortuin - een doelpunt op. Eredivisietopscorer Nicolai Jørgensen stond zoals zo vaak op de juiste plaats en bracht zijn elftal langszij.

Feyenoord wilde zaken doen en ging op zoek naar de volgende treffer. Die kwam er bijna toen Vilhena keeper Erwin Mulder testte met een fraaie poging. De voormalig goalie van Feyenoord greep goed in en had kort daarna geluk dat een misverstand tussen hem en Jerry St. Juste geen tegendoelpunt opliep.

Foto: Hollandse Hoogte

Het bleek slechts uitstel van executie. De Rotterdammers waren na rust simpelweg beter dan de thuisploeg. Twintig minuten voor tijd bracht Vilhena dat krachtsverschil tot uiting in de score. Hij speelde zichzelf knap vrij na een prima pass van Steven Berghuis en rondde met links uitstekend af.

Jones toont waarde

Die achterstand leek een wake-up call voor Heerenveen. Jones moest redding brengen bij gevaarlijke inzetten van Luciano Slagveer en Sam Larsson. Beide keren won de jarige doelman het een-tegen-eenduel van zijn opponenten. Het bleken twee cruciale acties, want gescoord werd er in het vervolg niet meer.