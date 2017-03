Feyenoord-verdediger: 'Ik reken niet op Oranje'

Niet hij, de veelgeprezen centrumverdediger van de koploper, maar de 17-jarige Matthijs de Ligt kreeg vrijdag een uitnodiging van bondscoach Danny Blind. "Ik kan er wel van alles over roepen, maar feit is dat ik er niet bij zit. Dus ik kan weinig zeggen over Oranje", zei Van der Heijden na lang nadenken in de catacomben van het Abe Lenstra Stadion.

Saai

De 29-jarige Leidenaar is bezig aan een sterk seizoen. Van der Heijden vormt met de Braziliaan Eric Botteghin het hart van de minst gepasseerde defensie van de eredivisie. Tot verbazing van zijn ploeggenoten is het echter nog steeds niet gekomen van een oproep voor Oranje. "Ik reken nergens op", zei Van der Heijden. "Ik speel mijn wedstrijden en probeer een zo goed mogelijk niveau te halen. Natuurlijk heb ik veel reacties gekregen na vrijdag, maar ik concentreer me op Feyenoord en niet op Oranje. Saai antwoord hè?"