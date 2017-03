Kuyt: 'Naar Ajax om te winnen'

Eva Jinek spreekt geëmotioneerd haar dank uit na het winnen van een TV-Beeld. Volgens haar vakgenoten is zij de beste presentator van 2016, maakt de organisatie zaterdag bekend. Hele video.

01:47

Ook Sylvana Simons demonstreert zaterdag in Amsterdam tegen racisme en discriminatie. "Het is verschrikkelijk dat dit nodig is."