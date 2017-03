Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Juventus houdt Napoli op afstand

45 min geleden ANP

Juventus heeft in de Serie A concurrent Napoli op ruime afstand gehouden. De koploper versloeg zondag Sampdoria in Genua met 0-1. Eerder op de dag won Napoli met 3-2 van Empoli. Het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst blijft daardoor tien punten. AS Roma, dat nu nog op elf punten staat van de titelhouder, kan zondagavond de tweede plek heroveren met een zege op eigen veld tegen Sassuolo.