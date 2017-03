Schalke wint na vier maanden weer uitduel - Huntelaar blijft op bank

Verdediger Sead Kolasinac maakte in de vijftigste minuut het enige doelpunt voor Schalke, dat 19 november bij Wolfsburg met dezelfde cijfers had gewonnen. In de navolgende uitduels, bij RB Leipzig, Hamburger SV, Bayern München, FC Köln en Borussia Mönchengladbach, stapte Schalke niet als winnaar van het veld.

Het elftal van trainer Markus Weinzierl, die Klaas-Jan Huntelaar zondag de gehele wedstrijd op de reservebank hield, steeg dankzij de zege naar de negende plaats. De eerste wedstrijd tussen Ajax en Schalke is donderdag 13 april in de ArenA. De return in Gelsenkirchen volgt een week later.