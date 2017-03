AZ verwent publiek met prachtige doelpunten

De fans in het AFAS Stadion zijn dit seizoen nog niet verwend met veel overwinningen. De zege op ADO was pas de vierde competitiewedstrijd die de ploeg van John van den Brom deze jaargang won.

Grabbelen

AZ begon sterk en had al in de tweede minuut de score kunnen openen via Alireza Jahanbakhsh, maar de aanvaller zag zijn schot door de grabbelende Robert Zwinkels nog net voor de doellijn gekeerd. Vijf minuten later was het wel raak, toen Jahanbakhsh een voorzet van Jonas Svensson doorkopte naar Dabney dos Santos, die de 1-0 binnen schoot.

Binnen het kwartier verdubbelde Dos Santos zelfs de voorsprong, door een mooie combinatie via Jahanbakhsh en Stijn Wuytens binnen te schieten. Ook de 3-0 na ruim een half uur was er eentje om in te lijsten. Wuytens speelde Joris van Overeem vrij, die Zwinkels met een prachtige stiftbal verschalkte. Ongekende weelde voor de Alkmaarders, die er in dit hele seizoen zelfs nog niet in geslaagd waren om drie keer te scoren in een thuiswedstrijd.

Fraaie aanval

Van den Brom had Fred Friday een basisplaats gegeven in de punt van de aanval, en ook de Nigeriaan pikte zijn goaltje mee. De spits stond aan het einde van een fraaie aanval via Jahanbakhsh en Van Overeem, en rondde feilloos af. ADO kreeg in de slotfase nog wel wat kansjes, maar Edouard Duplan had bij twee kopballen het vizier niet op scherp staan, terwijl Guyon Fernandez een voorzet van Randy Wolters van dichtbij in de handen van Tim Krul schoot.

AZ klom door de zege naar de vijfde plaats, terwijl ADO voorlaatste in de Eredivisie blijft.