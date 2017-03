Herlings komt eraan met beste seizoensprestatie

Een derde achtereenvolgende stunt ligt voor drievoudige MX2-kampioen Herlings nog ver weg. De Brabantse KTM-fabriekscoureur blijft in zijn talent en kunde geloven en liet in het zonnige Neuquen zien dat er licht aan het einde van de blessuretunnel gloort. “The Bullet”, zoals zijn bijnaam luidt, knalde er in de tweede manche lustig op los en werd als zevende afgevlagd. Het was zijn beste prestatie na de manches in Qatar, Indonesië en nu op het Zuid-Amerikaanse continent.

Team- en streekgenoot Glenn Coldenhoff die voor het tweede jaar in het fabrieksteam rijdt, was minder gelukkig. De crosser die in Indonesië nog tweede werd, viel drie ronden voor het einde uit. Regerend MXGP-wereldkampioen Tim Gajser werd winnaar van de Grand Prix door op zijn Honda ook de tweede race te winnen.

Neuquen (Arg). MXGP. Uitslag manche 2: 1. Gajser (Slo) Honda 18 ronden, 2. Bobryshev (Rus) Honda op 5,315, 3. Van Horebeek (Bel) Yamaha 6,723, 4. Paulin (Fra) Husqvarna 8,788, 5. Cairoli (Ita) KTM 17,959, 7. Herlings (Ned) KTM 23,506.