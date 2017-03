premium

Strootman met AS Roma weer tweede

Gisteren, 23:01 ANP

In navolging van Juventus en Napoli heeft ook AS Roma in de 29e speelronde in de Serie A geen fout gemaakt. Het team van de Nederlandse middenvelder Kevin Strootman zette Sassuolo zondag met 3-1 aan de kant. Roma nam daardoor de tweede plaats weer over van Napoli, dat eerder op zondag met 2-3 bij Empoli won.