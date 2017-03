Bazoer tergt bondscoach Jong Oranje

Bazoer heeft sinds de komst van trainer Andries Jonker een basisplaats bij de Volkswagenclub en wil zich focussen op zijn club. Bondscoach Art Langeler is teleurgesteld in het besluit van Bazoer, die hij persoonlijk sprak en hij had ook een onderhoud met zijn trainer Jonker. ,,Die gaf aan een selectie niet in de weg te staan.”

De beslissing van Bazoer kan verregaande gevolgen hebben. Langeler: ,,Ik wil alleen werken met spelers die graag komen en alles willen doen voor het elftal. Anders hoeven ze van mij niet te komen en zal ik ze niet meer selecteren. Wie het ook is. Ook Bazoer.”

Langeler speelt trouwens met het idee om met Jong Oranje een trainingskamp op een ander continent op te slaan als dit valt af te spreken met de leveranciers. ,,Om geconfronteerd te worden met andere voetbalculturen en het is ook goed voor de teambuilding.”