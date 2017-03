Depay met Lyon onderuit bij PSG

Alexandre Lacazette zette Lyon in Parijs al na zes minuten op voorsprong. Adrien Rabiot en Julian Draxler zorgden ervoor dat Paris Saint-Germain in de achtervolging op koploper Monaco geen schade opliep. Depay werd in de 77e minuut gewisseld.

AS Monaco was zondag, vier dagen na de sensationele uitschakeling van Manchester City in de Champions League, met 3-0 te sterk voor SM Caen. De getalenteerde tiener Kylian Mbappé kwam twee keer tot scoren. De andere treffer van de bezoekers kwam op naam van Fabinho.

AS Monaco, dat al 87 keer scoorde in de Franse competitie, staat nog steeds drie punten los van PSG. Nummer drie OGC Nice kwam op zeven punten van Monaco door een gelijkspel tegen FC Nantes (1-1). Lyon blijft 'best of the rest', met nu 21 punten minder dan Monaco.