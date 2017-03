Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Zoet al in oranje

1 uur geleden

Het leek een opvallend statement van PSV-doelman Jeroen Zoet in de wedstrijd tegen Vitesse. De goalie stond voor het eerst dit seizoen in een volledig oranje tenue onder de lat en leek daarmee een voorschot te nemen op zijn uitstapje naar het Nederlands elftal, waarvoor hij zich vandaag in Noordwijk meldt.