Van ’t Schip en Haar in beeld bij PEC Zwolle

Beide trainers passen op alle punten in het opgestelde profiel voor de nieuwe hoofdcoach, wat hen complementair maakt aan de ervaren assistent Dwight Lodeweges. Hij is momenteel ’high performance coach’ in Zwolle en vormt vanaf volgend seizoen een vitaal deel van de nieuw te vormen technische staf. Andere namen die rondzingen in Zwolle zijn die van de huidige assistent-trainer Gert Peter de Gunst, Robert Molenaar (FC Volendam) en Marinus Dijkhuizen (vrij).