In plaats van voor hun piepjonge ploeggenoot door het vuur te gaan en de achterstand om te buigen in een overwinning, blonken de ’grote namen’ uit door een ongelooflijke lamlendigheid. Het zorgde ervoor dat De Ligt zich na afloop moest verantwoorden voor zijn flater. Dat deed de Oranjeklant, die verder een bijna foutloze wedstrijd speelde, manmoedig. ,,Donderdag moest ik alle pers te woord staan en dat was leuk. Nu hoort het er ook bij”, aldus de jongeling die het fatale moment in de 26e minuut beschreef.

'Niet in de steek gelaten'

"k onderschepte de bal op links en wilde die naar Sanchez spelen. Ik heb de beelden nog niet teruggezien, dus ik weet niet wat er fout ging. Maar het ging fout”, zei de verdediger. "Nee, ik voel me niet in de steek gelaten door het team, want ik liet het team ook in de steek. Het slaat nergens op om te zeggen dat het een leermoment is. Je speelt om de titel en dan mag je geen fouten maken. Ook niet als je zeventien jaar oud bent? Nee, dat vind ik onzin. Als je in de basis staat, moet je goed genoeg zijn”, concludeerde De Ligt, die zijn leeftijdsgenoot Justin Kluivert in elk geval nog één punt zag veiligstellen.

De verdediger besefte dat de kampioensschaal ver weg is. "Als we spelen als tegen Excelsior heb je veel te willen, maar mag je helemaal niet van een kampioenschap spreken. We moeten onze rug rechten, een beter niveau halen en dan komt eventueel pas weer de titel in beeld.”