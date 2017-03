Federer won Indian Wells voor de vijfde keer. Hij lost André Agassi af als oudste winnaar van een masterstoernooi. Met de negentigste toernooizege in zijn lange carrière steeg hij van de tiende naar de zesde plaats op de wereldranglijst.

"Ik hoor iedereen al weer spreken over een terugkeer naar de nummer 1-positie op de wereldranglijst, omdat Andy Murray en Novak Djokovic niet zo goed in vorm zijn. Ik ga mijn best doen. Eerst maar even genieten van mijn negentigste titel. Voorlopig is dit jaar begonnen als een sprookje'', sprak de winnaar. "Dit hoorde niet bij het plan. Hier winnen en bij de Australian Open. Ik moet nu nieuwe doelen stellen. Dit is een droomstart."

Foto: AFP

Federer toonde een grootse vorm in de Californische woestijn. Op weg naar de finale van Indian Wells versloeg hij onder anderen zijn rivaal Rafael Nadal, die hij in de finale van de Australian Open ook al de baas was geweest. Het gevecht met de als derde geplaatste Wawrinka ging de stilist koelbloedig aan, waarbij hij in de eerste set toesloeg met een break in de tiende game. Federer gunde Wawrinka in de tweede set aanvankelijk het voordeel, maar met razendsnelle slagen ontwrichtte hij het solide spel vanaf de baseline van zijn landgenoot.

"Zeventien jaar geleden speelde ik hier voor het eerst. Het is een bijzonder gevoel dat ik nu opnieuw de kampioen ben'', zei Federer. ,,Ik ben voor mijn gevoel nog steeds bezig met mijn comeback, hoewel het beter gaat dan verwacht. Nu maar hopen dat mijn lichaam me niet in de steek laat.''