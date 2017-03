Neymar: 'Ik bewonder de Premier League'

"Ik hou van de speelstijl en de teams", aldus Neymar. "En wie weet zou ik er op een dag graag willen spelen, ja.Ik bewonder Manchester United, Chelsea, Arsenal en Liverpool, dat zijn de ploegen die daar altijd meedoen. En dan heb je coaches van hoog niveau, zoals José Mourinho en Pep Guardiola. Dat zijn trainers waar elke speler wel mee zou willen werken."

Neymar geniet ook van het feit dat de Premier League onvoorspelbaar kan zijn, zoals vorig jaar bleek toen Leicester City de titel pakte. "In de Premier League weet je nooit wie er gaat winnen of wie er kampioen wordt, het is altijd een verrassing. Leicester is erg goed. Ze hadden vorig jaar een geweldig seizoen. Ze zijn kampioen geworden, daarom moeten we ze respecteren als we ze loten in de Champions League."