Ook Sagna haakt af bij Frankrijk

33 min geleden ANP

De Franse bondscoach Didier Deschamps kan tijdens de komende twee interlands geen beroep doen op Bacary Sagna. De rechtsback van Manchester City meldde zich maandag met een spierblessure af voor de WK-kwalificatiewedstrijd zaterdag in en tegen Luxemburg en het oefenduel drie dagen later met Spanje in het Stade de France.