Ricciardo: 'Max is de eerste die ik wil verslaan'

"Ik kan niet naïef zijn en denken dat we ongeacht wat er gebeurt van elkaar zullen houden, zelfs als we steeds wiel tegen wiel racen" zegt Ricciardo in gesprek met The Guardian. "Als Lewis Hamilton me verslaat in een Mercedes, kan ik de wereld vertellen dat hij me versloeg omdat zijn auto beter is. Maar als Max me elke race verslaat, raken mijn excuses op. Dus het is zeker zo dat je ploeggenoot de eerste is die je wil verslaan."

Teambaas Christian Horner weet dat er een concurrentiestrijd zal zijn,maar heeft zijn coureurs verteld dat ze Red Bull op de eerste plaats moeten zetten. "Ik verwacht dat ze dicht bij elkaar zullen racen, maar het belangrijkste is dat ze werken voor het team. We gaan geen enorm boek met regels opstellen voor elk scenario. We verwachten dat ze hard, maar eerlijk zijn. Ze krijgen dezelfde uitrusting, dezelfde kansen en dezelfde mogelijkheden."