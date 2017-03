Hij speelde de wedstrijd uit, maar kreeg 's avonds steeds meer last. Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat zijn pols gebroken is. Het is onbekend hoelang De Wijs daardoor niet kan voetballen.

Na de interlandperiode volgt een drukke week met drie duels. Excelsior speelt op 1 april uit tegen PEC Zwolle en op 4 april thuis tegen FC Utrecht. Drie dagen later volgt de stadsderby tegen Sparta Rotterdam op Het Kasteel.