Flinke tegenslag voor honkballers

De 27-jarige korte stop van New York Yankees is naar Florida gevlogen, waar hij zich door de medische staf van zijn Amerikaanse club uit de Major League verder laat onderzoeken. De Yankees zitten in Tampa, een stad in het zuiden van Florida, voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Volgens een woordvoerder van het Nederlands team heeft Gregorius al wat langer last van zijn schouder. De Yankees willen onderzoeken hoe hun vaste kracht er aan toe is. Gregorius mist daardoor het duel met Puerto Rico, in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag. Het is niet uitgesloten dat hij eventueel de finale van de WBC kan spelen, mocht Oranje die halen.

Acht punten

Gregorius is een van de belangrijkste krachten in het koninkrijksteam van bondscoach Hensley Meulens. Hij speelt op de WBC vooral als aangewezen slagman. De geboren Amsterdammer sloeg er lustig op los. Gregorius was dit toernooi al goed voor acht punten, onder meer dankzij een homerun tegen Israël. Alleen Wladimir Balentien deed het nog beter met tien binnen geslagen punten.

Rick van den Hurk start in de halve finale op de Nederlandse heuvel. De Brabantse pitcher moet de slagploeg van het nog altijd ongeslagen Puerto Rico in de bedwang zien te houden. Oranje heeft voor de finaleronde in Los Angeles versterking gekregen van Kenley Jansen, de hoog aangeschreven 'closer' van LA Dodgers.