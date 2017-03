Cimolai wint in Ronde van Catalonië

De Ronde van Catalonië, onderdeel van de UCI WorldTour, heeft een sterk deelnemersveld met erkende ronderenners als Alejandro Valverde, Alberto Contador, Chris Froome en Romain Bardet. Voor Froome is het zijn eerste koers dit jaar op Europese bodem.

De openingsrit telde onderweg weliswaar zes hellinkjes, maar was toch gemaakt voor de sprinters. In de slotkilometers probeerden de Fransman Cyril Gautier en daarna de Brit Peter Kennaugh nog een massasprint te voorkomen. De laatste werd onder het doek van de laatste kilometer gegrepen door het peloton waar de controle door de sprintersploegen ontbrak. Bouhanni had nog wel een mannetje van Cofidis om hem op gang te trekken, maar hij slaagde er niet in net als vorig jaar de eerste rit in Catalonië te winnen.

Die eer was voor Cimolai, die vorig jaar ook al een rit won in de Spaanse rittenkoers. Hij was er maar wat blij mee. "Een rit winnen was het doel hier, de rest van de week zal ik vooral voor de ploeg werken", zei de 27-jarige Italiaan, die waarschijnlijk niet lang zal genieten van het dragen van de leiderstrui. FDJ komt er normaal gesproken in de ploegentijdrit niet aan te pas.

Twee Nederlanders misten net een klassering bij de beste tien: Nick van der Lijke werd elfde. Martijn Tusveld, zijn ploeggenoot bij Team Roompot-Nederlandse Loterij, finishte als twaalfde.