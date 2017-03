premium

Haase treft Zweed met wildcard in Miami

26 min geleden ANP

Tennisser Robin Haase begint het masterstoernooi in Miami met een partij tegen Mikael Ymer, die met een wildcard is toegelaten. De nummer 48 van de wereld stond één keer eerder tegenover de Zweed, de mondiale nummer 416. Dat was in de Davis Cup-ontmoeting vorig jaar september tussen Nederland en Zweden. Haase won toen met overtuigende cijfers.