,,Ik kreeg een tik op mijn hoofd en was zelfs even out", vertelde Blind maandagavond bij aankomst in het trainingskamp van Oranje in Noordwijk over zijn blessure. ,,De wedstrijd van zondag tegen Middlesbrough kwam nog iets te vroeg voor mij. Maar ik voel me nu weer helemaal fit. Ik ben er klaar voor."

Blind is op meerdere posities inzetbaar maar was de laatste interlands de linksback van het Nederlands elftal . ,,Op die positie focus ik me nu ook weer", zei hij.