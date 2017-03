premium

Manchester City wacht straf na wangedrag

29 min geleden ANP

Manchester City is maandag door de Engelse voetbalbond in staat van beschuldiging gesteld voor het wangedrag van bepaalde spelers. In het thuisduel van afgelopen zondag met Liverpool (1-1) kreeg de bezoekende ploeg een strafschop, nadat de Franse verdediger Gaël Clichy Liverpool-spits Roberto Firmino in de rug was gesprongen. Daar waren enkele spelers van Manchester City het niet mee eens. Ze deden hun beklag bij de scheidsrechter.