,,Eden heeft een dag voor de wedstrijd tegen Stoke City een kuitblessure opgelopen", vertelde Martinez. ,,Er was geen contact, maar bij het lopen voelde hij plots iets. Volgens de eerste informatie die we van Chelsea gekregen hebben, is het niet heel ernstig.''

België gaat aan de leiding in groep H met de maximale score van twaalf punten uit vier duels, Griekenland volgt met tien punten. Het kwalificatieduel voor het WK voetbal van 2018 in Rusland is zaterdag in Brussel.