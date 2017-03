premium

Dolberg valt in de prijzen

Gisteren, 23:38

Ajacied Kasper Dolberg (19) is maandagavond uitgeroepen tot voetbaltalent van het jaar in Denemarken. De jonge Deen maakte dit seizoen in de eredivisie al dertien treffers. Vorige week scoorde Dolberg nog in de Europa League tegen zijn landgenoten van FC Kopenhagen.