Monfils kampt met scheur in achillespees

1 uur geleden ANP

De Franse tennisser Gaël Monfils ontbreekt op het tennistoernooi van Miami. Maandag liet de nummer elf van de wereld via Twitter de reden weten. Hij kampt met een scheurtje in zijn linkerachillespees en met kraakbeenletsel aan zijn linkerknie. Monfils verloor vorige week op het toernooi van Indian Wells in de achtste finales van de Oostenrijker Dominic Thiem.