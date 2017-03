’Goed gesprek’ Blind en Janssen in winterstop

De spits – tot dusver een hit in Oranje, maar op het tweede plan geraakt in Londen – liet bij aankomst in Noordwijk blijken liever vooruit dan achterom te kijken. „De inhoud van het gesprek houd ik tussen ons. En we moeten het niet groter maken dan het was, want zo groot was het niet.”

Maar op de vraag of zijn voetbaltoekomst werd besproken antwoordde Janssen bevestigend. „Het ging erover hoe het er toen voor stond. Ik heb bij meerdere mensen advies ingewonnen en het was voor mij heel snel duidelijk dat ik me volledig op Tottenham zou gaan richten.”

In de FA Cup-wedstrijd tegen Millwall scoorde de oud-spits van AZ na een aantal eerdere strafschoppen zijn eerste velddoelpunt voor de Spurs. „De opluchting was groot. Zeker. Een spits leeft van doelpunten.”

En dus meldde de beoogde eerste spits van Oranje – ondanks de enorme doelpuntenproductie van Bas Dost bij Sporting Lissabon – zich met een goed gevoel in Huis ter Duin. „Ik voel me goed hier en de lijn van het Nederlands elftal wil ik doortrekken. Ik heb er heel veel zin in, want het zijn tegen Bulgarije (WK-kwalificatie, red.) en Italië (oefeninterland, red.) twee belangrijke wedstrijden”, aldus Janssen.

„Ik heb bij Tottenham niet heel veel minuten gemaakt, maar voel me fit. Tegen Zweden en Frankrijk hebben we onnodig punten laten liggen. Iedereen is echter positief gestemd, want we hebben nog alle kansen naar het WK te gaan. Daar gaan we vol voor.”