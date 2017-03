„Eigenlijk had ik bij Sparta in mijn functie als bestuurslid technische zaken niet zoveel te vertellen”, legt Verbeek in een groot interview met TELESPORT uit.

„Als ik ergens aan begin, dan wil ik me ook met het beleid kunnen bemoeien. Op het moment dat ik kwam, had Alex Pastoor reeds een uitgebreid takenpakket. Ik had op technisch gebied over het eerste elftal niks te vertellen. Al moet ik ook eerlijk zeggen dat Pastoor het toen ook goed voor elkaar had. Sparta had goede resultaten en de jeugdopleiding staat als een huis. Ik kon alleen concluderen dat alles goed liep. Mijn inbreng was daardoor minimaal en het zit niet in mijn karakter om alleen maar toe te kijken.”

Lees HIER het gehele interview met Pim Verbeek, die binnenkort zijn debuut als bondscoach van Oman maakt.