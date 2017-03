,,Ik vind dat voor de zwaargewichten het oude K-1-systeem terug moet komen", aldus de 33-jarige zwaargewicht.

"Dus met een Final 8, die op één avond wordt afgewerkt. Als je binnen een paar uur drie partijen wint, ben je een echte kampioen. Dat is een stukkie zwaarder dan een los titelgevecht. Ik weet zeker dat het publiek dit top zou vinden. Dat de fans nog steeds over de K-1-tijd praten, komt niet zozeer door de vechters van toen, maar wel door het systeem. Het is zonde dat we dat nu niet meer hebben.”

