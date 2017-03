Doodsbedreigingen komen hard aan bij Jamie Vardy

De aanvaller uit Sheffield vindt dat de media medeverantwoordelijk zijn voor die bedreigingen. "Ik las ergens een verhaal dat ik na het duel in Sevilla bij een vergadering zou zijn, terwijl ik toen drie uur bij de dopingcontrole heb gezeten", aldus Vardy tegen The BBC.

"Maar dan komt zo'n verhaal naar buiten en pikken mensen het op en gaan er mee aan de haal. Dan krijgt je familie doodsbedreigingen", vertelt de verdrietige aanvaller. "Als mensen je vrouw proberen af te snijden als ze in haar auto zit, met de kinderen achterin, is dat niet best. Het is beangstigend."

Negen maanden na de sensationele landstitel van Leicester werd Ranieri vanwege de matige resultaten ontslagen. Onder interim-manager Craig Shakespeare kwam de ommekeer.