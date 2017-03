Wesley Sneijder, Daley Blind, Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum en Quincy Promes vertelden dinsdag dat de spelersgroep en trainers van Oranje graag iets voor de patiënten willen doen.

"Wij als spelers van het Nederlands elftal hebben weinig te klagen", zei Sneijder. ,,Maar we beseffen wel dat niet iedereen onze mogelijkheden heeft gehad. Een leven als dat wij leiden, dat is helaas niet voor iedereen weggelegd. Daarom lijkt ons het een heel goed idee dat we een bijdrage leveren."