Parijs gaat alleen voor Spelen in 2024

0 uur geleden ANP

Parijs wil alleen de Olympisch Spelen van 2024 organiseren. De Franse hoofdstad is niet in de race voor de organisatie van het vierjaarlijkse sportspektakel in 2028.