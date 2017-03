Wie wordt er wereldkampioen?

,,Lewis Hamilton. Ik denk dat Mercedes de sterkste motor heeft. Wat power unit betreft hebben ze het heel goed voor elkaar. Hamilton is normaal gesproken een klasse apart, al zien de Ferrari’s er op dit moment ook sterk uit.”

Foto: Telesport

Wat verwacht je van Max Verstappen?

,,Veel! Max is echt een racer en heel constant. Een vechter. In principe heeft hij alles in zich om op termijn wereldkampioen te worden. Hij wordt elk jaar beter. Red Bull valt mij tot nu toe wel een beetje tegen. Ze lijken snelheid tekort te komen, maar misschien komen ze nog wel met een paar verrassingen. Laten we het hopen. Wat Max betreft ga ik voor twee overwinningen en acht podiumplaatsen in totaal.”

Wie wordt de grote verrassing van het seizoen?

,,Valtteri Bottas natuurlijk. Hij heeft altijd achteraan of in de middenmoot gereden en mag het nu opeens in de Mercedes laten zien. Ik denk niet dat hij Hamilton kan uitdagen, maar als hij zonder druk rijdt kunnen er gekke dingen gebeuren.”

Team GPPro: Hamilton-Perez-Hülkenberg-Grosjean

Schrijf je nu ook in het Formule 1-spel GPPro van Telesport en maak kans op een reis voor twee personen naar de Grand Prix van Bahrein.

Foto: credits