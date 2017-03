De aanvoerder van Oranje oefende dinsdag nog niet mee wegens een voetblessure. "Maar we verwachten dat hij donderdag volledig kan trainen", vertelde de bondscoach.

Blind had Robben zondagavond na de wedstrijd van Bayern München tegen Borussia Mönchengladbach nog aan de telefoon. "Toen was er helemaal niets aan de hand", vertelde de bondscoach.

Lees ook: Karsdorp wil goede tv in spelersbus bij landstitel Feyenoord

"Daarna is hij terug naar München gevlogen en zat er toch een zwelling op zijn voet. Daarom hebben we besloten voorzichtig te zijn en even een dagje te wachten met vliegen naar Nederland. Arjen komt straks naar ons toe en eet vanavond al met ons mee. Misschien traint hij woensdag al mee, maar donderdag is hij zoals het er nu uitziet van de partij."

Fitte selectie

Met Robben op het trainingsveld beschikt Blind over een fitte selectie van 25 internationals. Achter de naam van Stefan de Vrij staat ook geen vraagteken meer. De van een knieblessure herstelde verdediger gaat centraal in de defensie een koppel vormen met Wesley Hoedt of Bruno Martins Indi. Met de oud-speler van AZ speelt hij nu wekelijks bij Lazio. Met Martins Indi voetbalde De Vrij vaak samen bij Feyenoord en Oranje.

Bas Dost en Jeremain Lens ontbraken dinsdag bij Oranje wegens trieste familiezaken. Ze stappen vrijdag ook op het vliegtuig richting Sofia.