Telesport 'Blind is gewoon gek van Vincent Janssen'

1 uur geleden

In Telesport Vandaag: Wie zet bondscoach Danny Blind zaterdag tegen Bulgarije in de spits: Bas Dost of Vincent Janssen? Verder: Honkbalkenner Jaap de Groot over het verlies van Nederland in een thriller tegen Puerto Rico en presentatie Nederlandse coureurs voor 24 uur van Le Mans.