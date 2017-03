'Als je een speler van 17 oproept, mag je eerst wel even bellen'

De manager van Liverpool had op zijn minst een telefoontje van Wales-bondscoach Chris Coleman verwacht. "Om eerlijk te zijn, ik was hierover verrast," aldus Klopp tegenover de BBC.

"Dit moet je niet als kritiek zien, maar meestal als je een speler oproept, eentje van 17, vind ik wel dat je me even kunt bellen."

Klopp is ook niet helemaal blij met de selectie van Woodburn. "Vind ik dat hij nu al opgeroepen had moeten worden. Dan zeg ik waarschijnlijk 'nee'. Maar om nu te zeggen dat het een probleem is zeg ik ook 'nee'. Ben is er duidelijk blij mee, dus dan ben ik dat ook. Dat is het belangrijkste."