Oranje treft geplaagd Bulgarije

Aanvoerder Svetoslav Dijakov haakte vorige week al af vanwege een blessure en in de aanloop naar het duel in Sofia vielen ook middenvelder Georgi Milanov en doelman Vladislav Stojanov af. Naar verwachting staat Nicolai Michailov, oud-keeper van FC Twente, zaterdagavond onder de lat bij het gastland.

De 28-jarige Michailov speelt momenteel voor de Turkse tweedeklasser Mersin Idmanyurdu. Met Stanislav Manolev verschijnt zaterdag vermoedelijk nog een speler met een verleden in de eredivisie aan de aftrap bij Bulgarije. De 31-jarige oud-PSV'er speelt tegenwoordig in eigen land bij CSKA Sofia.

Manolev was in Eindhoven rechtsback, maar staat in het Bulgaarse elftal vaak op het middenveld opgesteld.