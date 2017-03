Ook Wesley Sneijder denkt aan het einde van zijn interlandcarrière. „Hoe ver ik het ook wil wegstoppen, ik merk natuurlijk wel dat het einde van mijn actieve carrière eraan komt. Na het WK in 2018 is het voor mij sowieso over bij Oranje. Of ik me nog twee jaar zou kunnen opladen voor een EK én het fysiek aan zou kunnen, denk ik niet.”

Maar voorlopig staat voetballen nog op één bij Sneijder. „Anders was ik echt gestopt. Hetzelfde als ik het niet meer denk bij te kunnen benen. Nee, die 131e interland (Sneijder staat op 126) moet ik nog halen”, doelt hij lachend op het passeren van recordinternational Edwin van der Sar (130 caps).

Galatasaray

Sneijders situatie bij Galatasaray is trouwens niet ideaal meer. „Door het tussentijds veranderen van het systeem door de nieuwe trainer speel ik niet alles, wat niet ideaal is voor mij. Aan het einde van het seizoen zal ik die situatie evalueren.”

Lees HIER het interview met Wesley Sneijder en Arjen Robben dat zaterdag in TELESPORT staat.