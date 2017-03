Al in de eerste minuut moest de verdediger van Ajax ingrijpen met een overtreding. Vier minuten later ging het mis. De Ligt was zijn tegenstander Spas Delev even helemaal kwijt. De Bulgaarse aanvaller profiteerde direct en zorgde voor de 1-0 in Sofia. Een kwartier later zorgde diezelfde Delev met een knap schot voor de tweede Bulgaarse treffer.

Het betekenden twee dreunen voor Oranje en De Ligt, die de jongste debutant van het Nederlands elftal ooit is tijdens een kwalificatieduel. In de rust kwam Wesley Hoedt in het veld voor De Ligt.

De wedstrijd in Sofia is om 20.45 uur begonnen. Volg hier het duel in Sofia via uitgebreide statistieken.