Onder leiding van Blind dreigt Oranje na het EK in Frankrijk ook het WK in Rusland te missen. "Maar hij heeft het onder moeilijke omstandigheden overgenomen'', doelde Robben op het moment dat Blind de ontslagen Guus Hiddink moest opvolgen. ,,Daarna zijn er assistenten van hem vertrokken en kampte hij met heel veel geblesseerde internationals. We missen ook veel kwaliteit. Dit is wat we hebben, hier moet de bondscoach het mee doen.''

Blind bombardeerde de zeventienjarige Matthijs de Ligt tot vervanger van de geblesseerde verdediger Stefan de Vrij. Die keuze pakte helemaal verkeerd uit. "Maar dat vind ik te makkelijk'', zei Robben. "Want als die jongen een dijk van een wedstrijd speelt, dan heeft de bondscoach veel lef getoond.''

Een deel van de meegereisde aanhang van Oranje eiste het vertrek van Blind. "Danny rot op'', galmde door het slecht gevulde Vasil Levski-stadion. "Maar het is echt niet zo dat een nieuwe bondscoach een paar nieuwe spelers kan halen'', stelde Robben. "Voor het WK in Brazilië misten we eigenlijk al kwaliteit. Met een andere speelwijze hebben we veel kunnen verbloemen. Maar we missen de kwaliteit om een wedstrijd te domineren en naar onze hand te zetten. Dan krijg je het ook lastig tegen Bulgarije. We staan er weer heel slecht voor.''