"Je moet eens kijken hoeveel mutaties hij steeds moet doen, ook in de aanloop naar deze wedstrijd weer", doelde Sneijder op het afhaken van Vincent Janssen en Stefan de Vrij. "En hij kan er ook niets aan doen dat de echte wil om te winnen niet zichtbaar werd. Het klopt niet met de manier waarop we afgelopen week hebben getraind. Het lijkt erop dat we weer een kans op een groot toernooi aan het vergooien zijn. Dat is niet de schuld van de bondscoach."

Sneijder sprak ongeveer dezelfde woorden als Arjen Robben, die de schuld bij de spelersgroep legde. "Een andere bondscoach moet het met dezelfde spelers doen", zei de aanvoerder. Toch liet Blind doorschemeren dat hij overweegt om Oranje te verlaten. "Ik ga nadenken over mezelf, over mijn keuzes en hoe ik heb gefunctioneerd'', zei de bondscoach.