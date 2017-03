Verstappen: '5e is beste wat we konden doen'

"Ik heb m'n best gedaan", reageerde de Nederlander van Red Bull na de finish van de eerste Formule 1-race van het jaar bij Ziggo Sport.

"De start ging goed, ik kon snel reageren. Jammer dat aansluiten bij de rest daarna heel moeilijk was. Qua snelheid zat het wel goed, maar zodra je twee seconden achter een ander zit in deze nieuwe auto's, verlies je grip."

De Nederlander reed in de tweede helft van de race op de supersoft-band, terwijl de rest op soft-rubber reed. Verstappen: "Dat pakte heel goed uit, we waren daarmee nog snel. Wel kregen we problemen met de remmen. Daarom heb ik toen maar rustig aan gedaan en ben naar huis getoerd. Vijfde is zeker het beste wat we vandaag konden doen."

